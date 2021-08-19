فنانو العالم يواصلون فعاليات «أرتا مرسانا» وسط إجراءات إحترازية (صور)

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لاقتراحات اماكن الخروج

بواصل سمبوزيوم أرتا مرسانا الذي ترعاه وزارة الثقافة فعالياته بالعلمين وسط إجراءات إحترازية وصحية بهدف الخروج بدورة أولي أمنة.

قال ياسر رجب رئيس السمبوزيوم: منذ الدقائق الأولي لوصول الفنانين إلى مصر ونحن نحرص على إتباع كافة الإجراءات الصحية والإحترازية من كافة التحاليل والإختبارات الصحية وتباعد إجتماعي وتوفير الكمامات الطبية والكحول في كافة الأماكن التي يتردد عليها المشاركون والضيوف يوميا للحفاظ عليهم.

وقال الدكتور أسامة أبونار مدير السمبوزيوم: نجاحنا الفني لن يتحقق إلا بالحفاظ على سلامة ضيوفنا من فناني العالم وعودتهم إلى بلادهم سالمين وهو هدف نعمل جميعا في إدارة السمبوزيوم عليه ويتولي واحدا من أكبر معامل التحاليل المصرية مهمة إجراء الإختبارات الدورية واليومية على الفنانين المشاركين كما وفرنا لهم كافة وسائل الوقاية الصحية منذ وصولهم إلى مقار إقامتهم سواء بالقاهرة أو العلمين كما نحرص على التباعد الاجتماعي سواء في المرسم الخاص الذي تم تشييده على شاطئ البحر ليبدعوا فيه لوحاتهم أو في جميع الأماكن التي يترددون عليها ووسائل تنقلاتهم.