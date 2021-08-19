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أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنه تم توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمد عصام، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بسبب وقوفه على الكرة، خلال مباراة مصر المقاصة.

وقال أشرف نصار، في تصريحات تلفزيونية :«نحن نتبع مؤسسة كبيرة، أهم شئ السلوك المنضبط واحترام المنافسين»، مضيفًا :«قررنا خصم مبلغ مالي كبير من محمد عصام، عقب المباراة مباشرة نتيجة سوء تصرف اللاعب خلال المباراة».

وأضاف :«التصرف الذي فعله محمد عصام، غير منضبط، ونتقدم بإعتذار لنادي مصر المقاصة وجهازه الفني على ما بدر من اللاعب، فهم لهم منا كل الإحترام والتقدير».

وأشار :«عقب مباراة المقاصة، طالبت اللاعبين ضرورة الفوز في الثلاث مباريات المقبلة وإنهاء الدوري، ونحن لدينا 41 نقطة وفي مركز متقدم»، مشيرًا :«البنك الأهلي، لم يضمن البقاء في الدوري بشكل رسمي، لذلك سنلعب على الفوز في المباريات المقبلة».