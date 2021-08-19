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رئيس البنك الأهلي: وقعنا عقوبة كببيرة على محمد عصام .. وهدفنا الفوز أمام

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رئيس البنك الأهلي: وقعنا عقوبة كببيرة على محمد عصام .. وهدفنا الفوز أمام الزمالك رئيس البنك الأهلي: وقعنا عقوبة كببيرة على محمد عصام .. وهدفنا الفوز أمام

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أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنه تم توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمد عصام، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بسبب وقوفه على الكرة، خلال مباراة المقاصة.

وقال أشرف نصار، في تصريحات تلفزيونية :«نحن نتبع مؤسسة كبيرة، أهم شئ السلوك المنضبط واحترام المنافسين»، مضيفًا :«قررنا خصم مبلغ مالي كبير من محمد عصام، عقب المباراة مباشرة نتيجة سوء تصرف اللاعب خلال المباراة».

وأضاف :«التصرف الذي فعله محمد عصام، غير منضبط، ونتقدم بإعتذار لنادي مصر المقاصة وجهازه الفني على ما بدر من اللاعب، فهم لهم منا كل الإحترام والتقدير».

وأشار :«عقب مباراة المقاصة، طالبت اللاعبين ضرورة الفوز في الثلاث مباريات المقبلة وإنهاء الدوري، ونحن لدينا 41 نقطة وفي مركز متقدم»، مشيرًا :«البنك الأهلي، لم يضمن البقاء في الدوري بشكل رسمي، لذلك سنلعب على الفوز في المباريات المقبلة».

يُذكر أن البنك الأهلي حقق الفوز على مصر المقاصة بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن مبايرات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز«.

المصرى اليوم

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