كوريا تكرم الراحل أحمد الفولي بنوط الرياضة من الدرجة الأولي (صور)

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قدم سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك نوط الرياضة من الدرجة الأولى الممنوح من الرئيس الكوري مون جي إن إلى أسرة الراحل اللواء أحمد فولي وذلك تكريماً لمسيرته الرياضية ودوره الفاعل في نشر رياضة التايكوندو.

وجدد السفير الكوري تعازيه لأسرة اللواء أحمد فولي مشيراً إلى أن الفقيد كرس حياته لخدمة التايكوندو في مصر وتعزيز انتشاره في شتى ربوع قارة أفريقيا وذلك خلال شغله مناصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الإتحاد الإفريقي للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.