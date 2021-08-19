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كوريا تكرم الراحل أحمد الفولي بنوط الرياضة من الدرجة الأولي (صور)

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قدم سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك نوط الرياضة من الدرجة الأولى الممنوح من الرئيس الكوري مون جي إن إلى أسرة الراحل اللواء أحمد فولي وذلك تكريماً لمسيرته الرياضية ودوره الفاعل في نشر التايكوندو.

وجدد السفير الكوري تعازيه لأسرة اللواء أحمد فولي مشيراً إلى أن الفقيد كرس حياته لخدمة التايكوندو في وتعزيز انتشاره في شتى ربوع قارة أفريقيا وذلك خلال شغله مناصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الإتحاد الإفريقي للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وقال السفير إن جهود اللواء أحمد الفولي عززت أجواء السلام على شبه الجزيرة الكورية حيث شارك في وفد الاتحاد الدولي للتايكوندو الذي قام بزيارة في عام 2018.

كوريا تكرم أسرة الراحل اللواء أحمد الفولي
كوريا تكرم أسرة الراحل اللواء أحمد الفولي

المصرى اليوم

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