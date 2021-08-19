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محافظ قنا يُعلن البدء في التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية بالمحافظة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:48 مساءً
محافظ الشرقية يتفقد إحدي الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية بالعاشر من رمضان
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:48 مساءً
هل يتعارض مصل الأنفلونزا الموسمية مع تطعيم كورونا؟.. طبيب يُجيب
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:48 مساءً
ندوة تثقيفية بعنوان «أمن المعلومات» بمكتبة مصر العامة بالزقازيق
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:48 مساءً
«الحدث اليوم» تعلن إيقاف مي حلمي وتحويلها للتحقيق
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:48 مساءً
بيان ناري من الزمالك حول أزمة مباراة التتويج بدرع الدورى
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:47 مساءً
منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يُنهي بطولة العالم في المركز الرابع
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:47 مساءً
الإمارات الأولى عربيًا والـ30 عالميًا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي العالمي
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:47 مساءً
وزيرة الثقافة تلتقى محافظ المنيا لبحث سبل تكثيف الفعاليات الإبداعية بالمحافظة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:47 مساءً
مباحثات سودانية تشادية في الخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:47 مساءً
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فيديو اليوم السابع
الحكومة توضح حقيقة عقد امتحان دولى للصف الرابع الابتدائى العام المقبل
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 19 أغسطس 2021 12:56 مساءً
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