نائب: مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية «فكرة منطقية وحكيمة»

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قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الادارية الجديدة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، خطوة تؤكد على تكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد حيث يساعد في ترسيخ لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

واكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، أن تفكير الرئيس في إنشاء مدينة للعدالة بجانب كلا من حي الحكومة والبرلمان والشيوخ، تعد بمثابة فكرة منطقية وحكيمة توضح السياسة التي تنتهجها القيادة السياسية وتحرص على تنفيذها بالرغم من تفشي فيروس كورونا القاتل، ومواجهة الدولة ظروف حرجة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يأتي إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في توجهاتها الحالية وضمان السرعة في الإنجاز للتطور الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنها سيسهم في توفير جانب كبير من العنصر البشري فضلًا عن مساعدتهم في توفير الوقت والجهد.