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صحة القليوبية تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمستشفيات والنقابات والمصانع

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صحة القليوبية تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمستشفيات والنقابات والمصانع صحة القليوبية تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمستشفيات والنقابات والمصانع

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وجه الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتوسيع نطاق خدمات التطعيم لتصل إلى جميع مستحقي الخدمة من المواطنين بجميع انحاء المحافظة، حيث قامت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة القليوبية والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح من عمر ١٨ عام فأكثر، بجهود مكثفة اليوم لتطعيم المواطنين، بديوان عام المحافظة والمنشآت الصناعيه والمستشفيات والكنائس والنقابات والنوادي وبدور المناسبات بالقرى والنجوع، والعاملين بالمنشآت الصناعية، والمترددين على المراكز الطبية والوحدات الصحية، بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية، بلقاح فيروس كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

أكد وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا

المصرى اليوم

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