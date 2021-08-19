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توزيع الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي علي المستحقين بشمال سيناء

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توزيع الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي علي المستحقين بشمال سيناء توزيع الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي علي المستحقين بشمال سيناء

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قامت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الخميس، بتوزيع الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي، على المستحقين، في مختلف مدن المحافظة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور إبراهيم جعة إبراهيم، مدير عام مديرية الأوقاف، أنه تم توزيع الدفعة الرابعة والتي تقدر بـ4 أطنان على المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية في مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى توزيع 3 دفعات خلال الأسابيع الماضية.

أشار مدير عام المديرية إلى تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم خلال عمليات التوزيع، وعدم تصوير أحد خلال عمليات التوزيع بناء على تعليمات وزارة الأوقاف.

المصرى اليوم

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