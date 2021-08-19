توزيع أجهزة تعويضية وسماعات لضعاف السمع لعدد 150 حالة بالأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية احتفالية بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر لتوزيع عدد من الكراسى المتحركة لذوى الهمم وسماعات طبية لضعاف السمع، وذلك بحضور العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصفاء نوار مدير عام المشروعات بالمؤسسة ومدير تحرير الأخبار، ومحسن جود نائب رئيس التحرير.

وقال محسن جود نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن مجلس امناء مؤسسة مصطفى وعلي امين برئاسة الكاتبة الصحفية صفية مصطفى امين، إختارت محافظة الأقصر لتكون نقطة إنطلاق لتقديم سماعات طبية لضعاف السمع وكراسى متحركة من ذوى الهمم العالية وأنها رصدت في سبيل ذلك ميزانية تقدر بنصف مليون جنيه إنطلاقا من مشروعاتها الخيرية التي تتمثل في تقديم مساعدات ليلة القدر للقرى الأكثر إحتياجا على مستوى الدولة، ومساعدة المستشفيات بتوفير ماتحتاجة من أجهزة لخدمة المرضى ،ومساعدة طلبة الجامعات لغير لقادرين على دفع المصروفات، بالإضافة إلى مشروع لست وحدك للأيتام ولتسديد ديون الغارمات، ثم المشروع الكبير لعلاج المرضى وتوفير العلاج لهم وصرف الأجهزة التعويضية، وانه خلال الشهور الخمس الأخيرة تم فحص مايقرب من 150 حالة مرضية إلى ان تم إختيار المستفيدين بعد فحص دقيق بحيث يصل هذا الدعم إلى مستحقيه.

وقالت صفاء نوار مدير عام المشروعات بالجمعية إنه تم توزيع ٢٣ كرسي متحرك متنوع منها 13 كرسى بموتور وكراسى متحركة عادية بالإضافة إلى 80 سماعة طبية، وطرفين صناعيين وأن المؤسسة راعت ان تكون الأجهزة على اعلى مستوى تقني وانها من شركات لها سمعتها ولها أفرع في الأقصر وذلك لتسهيل خدمات ما بعد البيع، وأكدت على أهمية تضافر الجهود المبذولة والتعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين الأكثر احتياجا.

ومن جانبه أكد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، على أهمية الدور الذي تلعبة مؤسسات المجتمع المدنى في بناء المجتمع وتحقيق أعلى صور التكافل الإجتماعى بين المواطنين وضرب مثل بجمعية مصطفى وعلى أمين الخيرية التي دأبت على تحقيق الخدمات في المجتمع بصفة عامة وصعيد مصر بصفة خاصة منذ أن أسسها عملاقى الصحافة المصرية مصطفى وعلي أمين وأضاف أن المشروعات الخيرية التي تهدف إلى تقديم الخدمات للبسطاء وأصحاب الهمم والأسر الأولى بالرعايه ستظل علامة فارقة في سلامة المجتمعات.

وفى نهاية اللقاء قام اعضاء لجنة التسليم المكونة من خالد أحمد وأحمد حافظ وعبدالحميد عصام بتقديم الأجهزة للمستفيدين وسط أجواء من الفرحة بينهم وبين أسرهم حيث وجهوا الشكر لمؤسسة مصطفى وعلي أمين على جهودها الطيبة في إدخال الفرحة إليهم.