«الحماية المدنية» تنقذ القط «بندق» بعد سقوطه بمنور عمارة بالغردقة (صور)

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استجاب مسؤولو الحماية المدنية بالبحر الأحمر لاستغاثة سيدة تقيم بشارع للنصر بمدينة الغردقة للتدخل لانقاذ قط ملكها سقط داخل منور إحدي العمارات السكنية ولم تتمكن السيدة في إخراجه من داخل المنور وسط مواء متكرر للقط.

أبلغت إيمان محمد مالكة القط الحماية المدنية بسقوط القط بندق من شباك المطبخ، وقامت بالاتصال برقم شرطة الحماية المدنية وتم الاستجابة للبلاغ سريعا، حيث توجهت لمكان الواقعة سيارتي إطفاء مزودة بالأطقم والأفراد، وقاموا بانقاذ القط من خلال عملية إنزال أحد الأفراد من خلال ربطه بالحبال ثم سحبه، حيث استغرقت عملية انقاذ القط نحو ٥ دقائق.

ووجهت صاحبة القط الشكر لضباط وأفراد الحماية المدنية لاستجابتهم السريعة.