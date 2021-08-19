الأحد.. انطلاق حملة الصحة النفسية للمراهقين في المنيا

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أعلن الدكتور منصف محفوظ، مدير مستشفي الصحة النفسية وعلاج الإدمان في المنيا، انطلاق حملة عام الصحة النفسية للمراهقين، الأحد المقبل، بحضور ممثلين من وزارة الصحة، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وهيئة إنقاذ الطفولة، ضمن فعاليات وزارة الصحة، والتي تهدف إلى التغلب على العواقب السلبية لوباء كورونا، وتأثيرها على الصحة النفسية للمراهقين وأعدادهم لمرحلة ما بعد الكورونا «كوفيد 19» .

وقال «منصف» في تصريحات صحفية، ان إطلاق المبادرة سيبدأ الأحد المقبل من احد فنادق المنيا، بدعوة من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، ويتضمن برنامج إطلاق المبادرة، عرض أهداف الحملة، وكلمات لهيئة إنقاذ الطفولة، والأمانة العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وعرض الخدمات المقدمة من مستشفي الصحة النفسية بالمنيا، عرض تدخلات هيئة إنقاذ الطفولة في مصر، والمنيا.

يشارك في إطلاق المبادرة الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تامر كيرلس من هيئة إنقاذ الطفولة، الدكتور منصف محفوظ، مدير مستشفي الصحة النفسية وعلاج الإدمان في المنيا، الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور سامح هندي، مستشار الصحة النفسية والدعم النفسي بهيئة إنقاذ الطفولة، والدكتور أيهاب انور، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا.