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مطالبة برلمانية بالإعلان عن ضوابط منحة للطلاب بالجامعات الجديدة

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مطالبة برلمانية بالإعلان عن ضوابط منحة السيسي للطلاب بالجامعات الجديدة مطالبة برلمانية بالإعلان عن ضوابط منحة للطلاب بالجامعات الجديدة

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قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، ان منحة الرئيس عبدالفتاح السيسى لطلاب الثانوية العامة ، والتى هى عبارة عن 200 منحة دراسية مجانية لتحفيز وتشجيع الطلاب في الجامعات الجديدة الأهلية والحكومية، تتطلب قيام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى بالإعلان عن ضوابط توزيع هذه المنح بشفافية وعدالة على الطلاب.

كما طالب النائب محمد عبدالله زين الدين من الجامعات الخاصة الإعلان بتخصيص عدد من المنح المجانية من كل جامعة خاصة لطالبات وطلاب الثانوية العامة لأبناء الشهداء من صقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية، مؤكداً أهمية مساهمة الجامعات الخاصة في مثل هذه القضايا والملفات الوطنية.

وأعلن عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ للدراسة في الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الحديثة؛ لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل، في إطار سياسة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة في كافة مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

المصرى اليوم

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