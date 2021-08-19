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ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة البن المغشوش بخامات مجهولة المصدر في القليوبية

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ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة البن المغشوش بخامات مجهولة المصدر في القليوبية ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة البن المغشوش بخامات مجهولة المصدر في القليوبية

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، الخميس، من ضبط المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة «البن» بدائرة مركز شرطة الخانكة، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازة كميات من البن المغشوش والمقلد، مستخدمًا خامات مجهولة المصدر ورديئة وسابقة الاستخدام ومعاد تدويرها وخالية من أي بيانات أو مستندات تفيد مصدرها، فضلاً عن استخدام علامات تجارية غير مسجلة.

وعثرت قوات الأمن على 22 إسطوانة غاز مُدعمة مخصصة للأغراض المنزلية، و6،250 طن بن، و720 كيلو بن حبوب أخضر، و50 كيلو بسلة محمصة، و900 كيلو بن مطحون غير مدون عليه أي بيانات «منتج نهائى»، كما تم ضبط 7 ماكينات طحن بن، و2 فرن تحميص، و15 ألف عبوة فارغة مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة.

المصرى اليوم

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