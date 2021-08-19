المشدد 6 سنوات لصاحب مكتب رحلات حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، الخميس، بمعاقبة صاحب مكتب رحلات بالسجن المشدد ٦ سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار .

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام «أ. س. ع» صاحب مكتب رحلات ومقيم بدائرة المركز، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.