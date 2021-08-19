القبض على مالك محل مواد غذائية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

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ضبطت أجهزة الأمن، الخميس، صاحب محل مواد غذائية بالإسكندرية، لممارسته الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال المحل ملكه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل مواد الغذائية «يحمل جنسية أجنبية»، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه بالمحل الخاص به أثناء قيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزته عملات «أجنبية- محلية» وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.