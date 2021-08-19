أخبار عاجلة

محافظ قنا يُعلن البدء في التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية بالمحافظة -
محافظ الشرقية يتفقد إحدي الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية بالعاشر من رمضان -
هل يتعارض مصل الأنفلونزا الموسمية مع تطعيم كورونا؟.. طبيب يُجيب -
ندوة تثقيفية بعنوان «أمن المعلومات» بمكتبة مصر العامة بالزقازيق -
«الحدث اليوم» تعلن إيقاف مي حلمي وتحويلها للتحقيق -
بيان ناري من الزمالك حول أزمة مباراة التتويج بدرع الدورى -
منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يُنهي بطولة العالم في المركز الرابع -
الإمارات الأولى عربيًا والـ30 عالميًا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي العالمي -
وزيرة الثقافة تلتقى محافظ المنيا لبحث سبل تكثيف الفعاليات الإبداعية بالمحافظة -
مباحثات سودانية تشادية في الخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

القبض على مالك محل مواد غذائية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

Print
القبض على مالك محل مواد غذائية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية القبض على مالك محل مواد غذائية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، الخميس، صاحب محل مواد غذائية بالإسكندرية، لممارسته الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال المحل ملكه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل مواد الغذائية «يحمل جنسية أجنبية»، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه بالمحل الخاص به أثناء قيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزته عملات «أجنبية- محلية» وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ قنا يُعلن البدء في التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية بالمحافظة

محافظ قنا يُعلن البدء في التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية بالمحافظة

محافظ الشرقية يتفقد إحدي الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية يتفقد إحدي الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية بالعاشر من رمضان

هل يتعارض مصل الأنفلونزا الموسمية مع تطعيم كورونا؟.. طبيب يُجيب

هل يتعارض مصل الأنفلونزا الموسمية مع تطعيم كورونا؟.. طبيب يُجيب

ندوة تثقيفية بعنوان «أمن المعلومات» بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

ندوة تثقيفية بعنوان «أمن المعلومات» بمكتبة مصر العامة بالزقازيق