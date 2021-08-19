صعقتها بالكهرباء حتي الموت.. قاتلة ابنتها في أطفيح تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها

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كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل جديدة في جريمة قتل فتاة أطفيح كتمت والدتها أنفاسها أثناء نومها ثم صعقتها بالكهرباء بمساعدة نجلها وشقيقها، أمرت النيابة بتشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة، كما صرحت بدفنها، وطالبت ضباط مباحث أطفيح باستكمال التحريات في الواقعة.

اعترفت المتهمة بقتل ابنتها بعد أن استعانت بشقيقها ونجلها، وقالت بنتي: «خلت سيرتنا في المنطقة على كل لسان بسبب خروجها المستمر وكلامها الكتير مع الشباب»، وبعد أن استمعت النيابة العامة إلى أقوال المتهمين قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت التحريات أن المتهمين اتفقوا على قتل الفتاة التي تبلغ 23 سنة، بسبب الشك في سلوكها وتصرفاتها، وقالت إنهم قاموا بخنقها أثناء نومها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعدها خرجت الأم إلى الشارع واستغاثت بالجيران بحجة إنقاذها من الموت وقالت لهم إن ابنتها تعرضت للصعق بالكهربائي أثناء تنظيف المنزل.

جثة شاب بارمنت غرب الأقصر - صورة أرشيفية

بتوقع مفتش الصحة الكشف على جثة المجني عليها بعد أن أكد له شقيقها أنها تعرضت لصعق بالكهرباء وتوفيت بشكل طبيعي، شاهد مفتش الصحة الجثة فتقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة بوجود شبهة جنائية وراء وفاة الفتاة.

كان قسم شرطة أطفيح تلقى بلاغا بمقتل فتاة عمرها 23 سنة على سرير غرفتها، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على آثار الصعق بالكهرباء في مناطق متفرقة من جسدها. تم القبض على المتهمين وتحرير محضر بإحالتهم إلى النيابة العامة.

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