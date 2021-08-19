ضربة قوية للاتحاد السكندري قبل مواجهة الانتاج الحربي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن ضربة قوية قبل مواجهة الإنتاج الحربي المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غياب محمود رزق، مدافع الفريق عن المباراة، بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الإنتاج الحربي، السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 لقاءات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه مثلها.