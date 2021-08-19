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يوفنتوس يتعاقد رسميا مع لوكاتيلي

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يوفنتوس يتعاقد رسميا مع لوكاتيلي يوفنتوس يتعاقد رسميا مع لوكاتيلي

تعاقد يوفنتوس مع لاعب وسط ساسوولو، الدولي الإيطالي مانويل لوكاتيلي، أحد أبرز المواهب في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم مع منتخب بلاده المتوج باللقب.

وتوصل يوفنتوس لاتفاق كامل مع نظيره ساسوولو، بهدف ضم لوكاتيلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع بند إلزامي لشراء اللاعب مقابل 37.5 مليون يورو في 2023.
وقال يوفنتوس في بيان إنه "بالإضافة إلى أهدافه، فإن مانويل يتمتع بمستوى عال من الجودة والأمان في خط الوسط، وهو ما يجلب مستوى لا يتمتع به إلا قلة".

وأضاف: "الخطوات العملاقة التي قطعها في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد فترة قضاها في فريقي الشباب في أتالانتا وميلان، تؤكد ذلك".

وسيكون مطلوبا من لوكاتيلي البالغ عمره 23 عاما، سد الفراغ في مركز الوسط، الذي عانى من ضعف خلال المواسم الماضية، إذ يأمل عشاق يوفنتوس استعادة لقب الدوري الإيطالي الذي خسره "اليوفي" لمصلحة إنتر الموسم الماضي، بعد احتكار دام تسعة مواسم (2012-2020).

وسيكون لوكاتيلي جاهزا لخوض مباراته الأولى مع "البيانكونيري" على ملعبه أمام أودينيزي، الأحد المقبل، وذلك في المرحلة الافتتاحية للدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات
 

كوورة

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