الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة وتطالب بموقف دولي حاسم

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أكدت أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس استخفافهم بجميع الأعراف الدولية

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وأكدت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي؛ يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد حثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة؛ مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يُعد دليلًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.