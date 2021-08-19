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ضبط متهم متلبسًا بالاتجار بالنقد الأجنبي في البحيرة

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ضبط متهم متلبسًا بالاتجار بالنقد الأجنبي في البحيرة ضبط متهم متلبسًا بالاتجار بالنقد الأجنبي في البحيرة

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ضبطت أجهزة الأمن، الخميس، أحد الأشخاص في البحيرة لممارسته الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، متخذًا من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه أثناء قيامه بممارسة نشاطه المؤثم وبحوزته مبلغ مالي «عملات أجنبية»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

المصرى اليوم

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