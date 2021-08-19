أخبار عاجلة

كريم قاسم ينتهي من تصوير مسلسل «جانب مظلم» -
منى الشاذلي وعمرو سعد وعبدالرحيم كمال ضيوف «ياما في الجراب يا حاوي» (صور) -
بمشاركة 140 طالب.. افتتاح المهرجان الكشفي التاسع عشر لجوالي جامعة بنها (صور) -
«الجمال» للمحامين الجدد: المحاماة تضيف للمحامي العلم وهي عصب الدولة -
«المحامين»: فتح باب الاشتراك في الملتقى العربي الأول للغة والمحاماة -
بسبب نجم الزمالك.. نقابة الإعلامين تحيل حلقة «مي حلمي» لهيئة الرصد -
ضبط 34 توك توك مخالف في حملات مرورية بالزقازيق -
رسميًا.. تشكيل برشلونة في مواجهة خيتافي -
أكبر مستشفى خيري عائم بالعالم.. قناة السويس تعفي «جلوبال ميرسي» من رسوم العبور -
حضر فرح ورقص بعد النتيجة.. والد «الطالب المنتحر بالخانكة»: ابني ليس شهيدًا للثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط مصنع لإنتاج البن بدون ترخيص في الخانكة

Print
ضبط مصنع لإنتاج البن بدون ترخيص في الخانكة ضبط مصنع لإنتاج البن بدون ترخيص في الخانكة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث في القليوبية من مصنع لانتاج وتعبئة البن في مدينة الخانكة بدون ترخيص يستحدم خامات مجهولة المصدر وبدون بيانات كما يستخدم علامات تجارية لشركات عالمية كما تم العثور على كميات كبيرة من البن المغشوش وخامات مجهولة المصدر وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة البن بدائرة مركز شرطة الخانكة لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازة كميات من البن المغشوش والمقلد مستخدماً خامات مجهولة المصدر ورديئة وسابقة الإستخدام ومعاد تدويرها وخالية من أية بيانات أو مستندات تفيد مصدرها فضلاً عن إستخدام علامات تجارية غير مسجلة.

حيث تم ضبط 22 إسطوانة غاز مدعمة مخصصة للأغراض المنزلية و6،250 طن بن سائب و720 كيلو جرام بن حبوب أخضر و50 كيلوجرام بسلة محمصة و900 كيلو جرام بن مطحون غير مدون عليها أي بيانات «منتج نهائى» كما تم ضبط 7 ماكينة طحن بن و2 فرن تحميص و15ألف عبوة فارغة مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز

التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز

«التموين»: قطاع التجارة الداخلية ساهم بنسبة 21٪؜ من الناتج المحلي

«التموين»: قطاع التجارة الداخلية ساهم بنسبة 21٪؜ من الناتج المحلي

3 طرق لتفعيل البطاقة التموينية عبر الهاتف المحمول دون الذهاب لمكاتب التموين

3 طرق لتفعيل البطاقة التموينية عبر الهاتف المحمول دون الذهاب لمكاتب التموين

في الفجر.. جولة للتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من توافر السلع التموينية الإسكندرية (صور)

في الفجر.. جولة للتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من توافر السلع التموينية الإسكندرية (صور)