ضبط مصنع لإنتاج البن بدون ترخيص في الخانكة

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تمكنت مباحث التموين في القليوبية من مصنع لانتاج وتعبئة البن في مدينة الخانكة بدون ترخيص يستحدم خامات مجهولة المصدر وبدون بيانات كما يستخدم علامات تجارية لشركات عالمية كما تم العثور على كميات كبيرة من البن المغشوش وخامات مجهولة المصدر وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة البن بدائرة مركز شرطة الخانكة لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازة كميات من البن المغشوش والمقلد مستخدماً خامات مجهولة المصدر ورديئة وسابقة الإستخدام ومعاد تدويرها وخالية من أية بيانات أو مستندات تفيد مصدرها فضلاً عن إستخدام علامات تجارية غير مسجلة.

حيث تم ضبط 22 إسطوانة غاز مدعمة مخصصة للأغراض المنزلية و6،250 طن بن سائب و720 كيلو جرام بن حبوب أخضر و50 كيلوجرام بسلة محمصة و900 كيلو جرام بن مطحون غير مدون عليها أي بيانات «منتج نهائى» كما تم ضبط 7 ماكينة طحن بن و2 فرن تحميص و15ألف عبوة فارغة مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة.