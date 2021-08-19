سميحة أيوب وسهر الصايغ ونجوم «الطاووس» في ضيافة «واحد من الناس» السبت

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يلتقي الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في العاشرة مساء السبت المقبل من برنامج «واحد من الناس» بأسرة مسلسل «الطاووس» والذي آثار ضجة قبل وبعد عرضه، ويرون ذكريات ومشاهد وأحداث لايعرفها أحد عن المسلسل الذي فجر أهم وأخطر القضايا الاجتماعية.

ويستضيف الليثي، الفنانة القديرة سميحة ايوب، والفنانة سهر الصايغ، والمخرج ومدير التصوير رؤوف عبدالعزيز.

وتكشف سيدة المسرح العربي سميحة ايوب كواليس خاصة عن العمل ومشهد الاغتصاب ووفاة والدها باحداث المسلسل ورأيها في الدراما المصرية واسرار خاصة عن مسيرتها المهنية الرائعة.

كما تكشف النجمة الشابة سهر الصايغ كواليس خاصة عن المسلسل واسباب موافقتها على اداء شخصية امينة، وايضا كيف استطاعت الجمع بين الفن والطب «طبيبة اسنان» ومشاركتها وهي صغيرة بفوازير عمو فؤاد والفجالة واهم محطة «أم كلثوم» والعديد من الاعمال الرائعة ومفاجاة الحلقة قيام سهر الصايغ بالغناء.

كما يكشف المخرج رؤوف عبدالعزيز اختياره لتلك القضايا الشائكة بمسلسل" الطاووس" وظاهرة الاغتصاب والتحذير من خطورتها والعقوبات على الجاني.

كما يلتقي الليثي في الفقرة الثانية بالنجمة سنتيا خليفة التي تحكي عن تجاربها مع الدراما المصرية، وبخاصة مع الفنانة يسرا، وهل تعرضت للخيانة في الواقع، ومفاجاة الحلقة غناء سنتيا بالفرنسية.