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وليد سليمان لمؤمن زكريا : ربنا يشفيك ويعافيك يا مؤمن يا حبيبي بإذن الله

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وليد سليمان لمؤمن زكريا : ربنا يشفيك ويعافيك يا مؤمن يا حبيبي بإذن الله وليد سليمان لمؤمن زكريا : ربنا يشفيك ويعافيك يا مؤمن يا حبيبي بإذن الله

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مؤمن زكريا لاعب الوطني ونادي الأهلي، حاوطته الشائعات خلال الساعات القليلة بأنه في حالة حرجة ويعاني من آلام شديدة عقب أنباء تدهور حالته الصحية مؤخرا ونقله للمستشفى على إثر سقوطه داخل منزله وإصابته بارتجاج في المخ.

وكشف هاني حتحوت خلال برنامجه التلفزيوني مساء اليوم عن حالة مؤمن زكريا خلال الساعات الماضية القليلة، وأكد أنه بحالة جيدة ومستقرة ومتواجد مع أسرته من السبت الماضي.

وكشف والد مؤمن زكريا عن حالة نجله الصحية عقب شائعات تدهور صحته خلال الساعات القليلة الماضية، وقال خلال تصريحاته الصحيفة، إن نجله حالته مستقرة وترك المستشفى وحاليا متواجد مع أسرته بشكل طبيبعي.

وحرص أحمد السقا على توجيه رسالة لمؤمن زكريا خلال مرضه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وطالب جماهيره بالدعاء له، وقال: «دعواتكم لكابتن مؤمن زكريا».

كشفت زوجة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب عن عدم حقيقة الإشاعات التي انتشرت على السوشيال ميديا فجر الخميس حول تدهور الحالة الصحية لزوجها مؤمن زكريا وهى الإشاعة التي انتشرت كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية .

وكتبت زوجة مؤمن زكريا عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «والله العظيم أنا شوفت الخبر دا قلبي وجعني، ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل، الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في بيته وجاله ارتجاج بسيط، واتنقل المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع في بيته، بلاش الكلام ده ياجماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يارب ويشفيه بإذن الله».

المصرى اليوم

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