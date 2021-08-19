«الأطباء» توقع بروتوكول تعاون مع الرابطة المصرية الألمانية

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أعلنت نقابة الأطباء، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية الألمانية للعلاقات العلمية والاجتماعية، «جسر»، وهي جمعية غير هادفة للربح تم تدشينها من قبل مجموعة من العلماء، والأطباء المصريين المقيمين بألمانيا، بالاشتراك مع آخرين لدعم التواصل بين العلماء المصريين بالخارج، ووطنهم مصر، وتم تأسيسها في مدينة مونستر الألمانية في 26 يناير 2021، بهدف دعم العلاقات بين الشعبين والإسهام في نقل العلوم الحديثة، وأخر الأبحاث العلمية في شتي المجالات لعلماء مصر بالداخل.

ومثل رابطة «جسر» في التوقيع على بروتوكول التعاون الدكتور خالد عبدالسلام الصياد، استشاري علاج الأورام بالأشعة، وعضو هيئة التدريس بجامعة مونستر الألمانية، والمسئول عن البرنامج العلمي بجسر، وحضر التوقيع الدكتور أسامة عبدالحى، أمين عام النقابة، والدكتورة رانية العيسوي، مقرر لجنة التعليم الطبي المستمر، بالنقابة العامة للأطباء، والدكتور إبراهيم الزيات، العضو الشرفي بالرابطة.

وأكد الدكتور أسامة عبدالحى، في كلمته على أهمية التعاون، وتبادل الخبرات بين الأطباء المصريين، والأطباء في المانيا، وأثنى على جهدهم المبذول من أجل تجميع الطاقات سواء المصرية، وغير المصرية للتعاون العلمي، والتعليمي مع نقابة الأطباء، وشبابها مما يذيب الفوارق بين الممارسة الطبية في مصر، وألمانيا مما يفيد العمل الطبي في مصر .

وقالت الدكتورة رانية العيسوي، أنه قد تم الاتفاق مع «جسر» على تنظيم سلسلة محاضرات طبية متخصصة قوامها 120 ساعة سنويا، سيشارك بها مجموعة من الأطباء المتميزين من مختلف التخصصات والجامعات الدولية، وبخاصة الألمانية، بشكل تطوعي وبدون رسوم، وستتناول كل جديد في مواضيع طبية مختلفة عبر تطبيق زووم، مع بثها مباشرة كذلك على قناة النقابة بـ«يوتيوب».

وأوضح الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، أن هذه المبادرة ستفتح أبواب علمية على الطب في مصر، وعلي أمل ان يتم تطبيق مثل هذا التعاون بين النقابة في مصر، وبين أبناءها في إنجلترا، وإيطاليا، وأمريكا، لعمل نقل نوعية في التعليم الطبي في مصر.

وأوضح بيان صحفي للنقابة أن المرحلة الأولي من البرنامج ستبدأ من 13 سبتمبر 2021، إلى 30 مارس 2022، وأولى المحاضرات ستكون للدكتور جورج ميخائيل، (مصري بريطاني)، رئيس قسم علاج الأورام في لندن، الذي سيقوم بإلقاء محاضرة الافتتاح في علاج أورام الدم (NHL) بالإشعاع مع عرض أحدث الدراسات الأوروبية، والعالمية وقد تم تصميم برنامج جسر للتعليم الطبي المستمر لتلبية اهتمامات الأطباء المصريين في الداخل لتضييق الفجوة بين المجتمعات الطبية. وستقوم نقابة الأطباء بالإشراف على البرنامج وإصدار شهادات حضورالكترونية للمشاركين بعد كل محاضرة.