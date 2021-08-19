نائب يطالب الإعلام بإلقاء الضوء علي المشروعات القومية والخدمية ليشعر المواطن بها

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قال ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن ما نشهده من طفرة كبيرة في المشروعات القومية إنجاز لم يحدث طوال العصور السابقة، فخلال فترة زمنية قصيرة هناك حراك على الأرض وتنمية حقيقة ومشروعات قومية في مختلف القطاعات والمحافظات، وهناك رؤية لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد والمقومات في كل منطقة، وهذا يؤكد أن هناك دراسة وخطة يتم العمل وفقا لها، وأن الأمور لا تتم بشكل عشوائي ولكن هناك قاعدة معلومات وبيانات لضمان تحقيق أقصى استفادة على الأرض.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه على الرغم من هذا الحراك العظيم على الأرض، إلا أن هناك بعض الملفات التي لا يشعر المواطن بوجود طفرة بها، ولهذا يجب عمل حملات توعية ودورات تثقيفية وأن يكون للإعلام وللمجتمع المدنى بشكل عام، دور كبير في توصيل ما يتم على الأرض إلى الواقع، وذلك لترسيخ الصورة في ذهن المواطنين، فعلى سبيل المثال منظومة الدعم تشهد اهتمام كبير جدا، أو بمعنى أعم وأشمل ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ولكن هناك من يروج لمفاهيم خاطئة، ولها يجب على مختلف وسائل الإعلام إلقاء الضوء وشرح ما يتم في هذا الملف على وجه التحديد للمواطنين.

وتابع«بالإضافة لملف تراخيص الأراضي الصناعية، والمشروعات الصغيرة، يجب عقد دورات كثيرة لتعليم المواطنين كيفية الاستفادة من هذه المشروعات، بالإضافة لمنح العاملين دورات أيضا لسرعة الانتهاء من الإجراءات وفقا لما هو في التشريعات أو توجيهات القيادة السياسية، وتفعيل الشباك الواحد لتضافر الجهود وفى نفس الوقت حتى يكون هناك مزيد من المصداقية على الأرض، خاصة وأن قانون المشروعات الصغيرة من أهم وأبرز التشريعات التي توفر فرص عمل بشكل مباشر شريطة حسن استغلاله».

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يكون لوسائل الإعلام المختلفة والأحزاب السياسية، مزيد من الدور على الأرض لإبراز ما يتم من إنجازات للمواطنين بصورة مبسطة وصريحة، وما سيعود على المواطن البسيط في القرية من هذا المشروع الذي من الممكن ألا يكون في قرية، أو في محافظته، سواء في توفير فرصة عمل بشكل غير مباشر أو المساهمة في تحسين خدمة يحصل عليها وهكذا.