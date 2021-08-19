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قبل بدء الدراسة.. طلب إحاطة لـ«حل عاجل للكثافة الطلابية بالمدارس»

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قبل بدء الدراسة.. طلب إحاطة لـ«حل عاجل للكثافة الطلابية بالمدارس» قبل بدء الدراسة.. طلب إحاطة لـ«حل عاجل للكثافة الطلابية بالمدارس»

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الورزاء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن «أزمة الكثافة الطلابية، وخطة الوزارة لحل الأزمة قبل بدء العام الدراسى الجديد، خاصة في ظل الجهود الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية».


وأوضح عضو مجلس النواب في طلبه، الخميس، أن «الكثافة الطلابية من المشاكل التي تعيق تنفيذ المنظومة التعليمية الجديدة، فعلى الرغم من الحديث أكثر من مرة حول هذه الأزمة إلا أن الأمر ما زال قائما ولم يتم وضع حلول جذرية للمشكلة، مما يؤثر على العملية التعليمية بشكل عام، وعلى تحصيل الطلاب»، مشيرًا إلى أن «الزيادة السكانية من أهم أسباب استمرار المشكلة، فعلى الرغم من الجهود الخاصة ببناء فصول جديدة أو عدد من المدارس وفقا لخطة التنمية المستدامة، إلا أن كل هذه الجهود لا تتماشى مع حجم الزيادة السكانية، ولهذا يجب تضافر الجهود من خلال عمل حصر شامل للمدارس التي تعانى من كثافة كبيرة ببعض المحافظات ونسبة الزيادة السكانية ومن ثم يتم العمل بناء على قاعدة البيانات، من خلال الربط بين الزيادة السكانية والكثافة الطلابية».

وشدد عضو مجلس النواب على «ضرورة التوسع في إنشاء المزيد من المدارس، على أن يتم ربطها بنسبة الزيادة السكانية، بالإضافة للتوسع في إنشاء فصول إضافية في المدارس المختلفة خاصة في القرى التي لا يوجد بها أراضى شاغرة، وإعادة بناء المدارس القديمة لتستوعب أكبر عدد من الطلاب، شريطة أن يتم إعادة النظر في اشتراطات البناء من قبل هيئة الأبنية التعليمية، خاصة وأن هناك بعض المدارس عقب هدمها بدافع التجديد لا تنطبق عليها الاشتراطات الجديدة لهيئة الأبنية التعليمية وتكون النتيجة عدم إعادة البناء ويتم توزيع الطلاب على المدارس المجاورة مما يساهم في زيادة الكثافة الطلابية، ولهذا يجب أن يكون هناك بعض الاستثناءات التي لا تضر بالمنظومة ولا تمثل خطرا على الطلاب».

المصرى اليوم

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