«الأطباء»: إنتهاء أزمة مصروفات الزمالة لدفعة أغسطس 2021

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طالبت النقابة العامة للأطباء، المسئولين في هيئة الزمالة المصرية، ووزارة الصحة، بإلغاء قرار زيادة رسوم امتحان الزمالة نهائيا، وذلك بعد انتهاء أزمة أطباء زمالة اغسطس 2021، مع قرار زيادة مصروفات امتحان الزمالة، بصدور قرار الدكتور حسام حسنى، أمين عام الزمالة، بإلغاء الزيادة، وعودة الحال لما كان عليه لأطباء الزمالة دفعة أغسطس.

وقالت النقابة في بيان صحفي لها، أنه منذ صدورقرار زيادة المصروفات من 300 جنيه إلى 5000 جنيه في مايو الماضى، وفرضه على الدفعات التي تسجل للزمالة حديثاً، ثم فرضه على الدفعة الحالية المتقدمة لامتحان دور أغسطس، والنقابة ترى أنه قرار جانبه الصواب وطالبت بإلغائه منذ اللحظة الأولى، لأنه طبقاً للقانون 14 لسنة 2014، والمعدل بقانون 137 لسنة 2014، والموقع من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء، وبالتالى فإنه لايجوز فرض الرسوم بها الشكل المبالغ فيه، وهو ما يعتبر مخالفة قانونية واضحة.

وأضاف بيان النقابة: «كما ان القرار صدر في وقت صعب يعانى فيه الأطباء ضغوطاً كثيرة في مواجهة فيروس كورونا، وهو مانال تقدير الجميع، وفور صدور القرار أصدر مجلس النقابة قراره بتكليف الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، والدكتورة نجوى الشافعى، وكيل النقابة، والدكتور أسامة عبدالحى، الأمين العام، والدكتور إبراهيم الزيات، مقرر لجنة العلاقات النقابية الوزارية، بالتحرك والتفاوض مع المسئولين في الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات لوقف قرار فرض زيادة الرسوم على دفعة أغسطس لحين الغاء القرار تماما».

واختتم البيان: «وهو ما توصلت إليه المفاوضات اليوم بصدور قرار الدكتور حسام حسنى، امين عام الزمالة بالوزارة، بوقف قرار الزيادة على أطباء الزمالة المتقدمين لدور أغسطس، وتطالب النقابة بإلغاء قرار الزيادة نهائيا».