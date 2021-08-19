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القبض على عنصر إجرامي هارب بحوزته بندقية آلية و«هيروين» في الإسماعيلية

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القبض على عنصر إجرامي هارب بحوزته بندقية آلية و«هيروين» في الإسماعيلية القبض على عنصر إجرامي هارب بحوزته بندقية آلية و«هيروين» في الإسماعيلية

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تمكنت أجهزة الأمن، الخميس، من ضبط عنصر إجرامي، بالإسماعيلية، بحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية، تردد أحد العناصر الإجرامية «هارب»، على دائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه أثناء استقلاله إحدى السيارات وبحوزته بندقية آلية وخزينة بداخلها عدد من الطلقات، وكمية من مخدر الهيروين، وهاتفين محمول.

وبمواجهته أقر بواقعة هروبه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لاستخدامها في تنقلاته.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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