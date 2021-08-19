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غدًا .. قطع المياه ببعض المناطق في مدينة 15 مايو لأعمال الصيانة

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غدًا .. قطع المياه ببعض المناطق في مدينة 15 مايو لأعمال الصيانة غدًا .. قطع المياه ببعض المناطق في مدينة 15 مايو لأعمال الصيانة

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أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قطع المياه عن المرحلتين الأولي و الثالثة و المنطقة الصناعية الأولى بالمدينة، وذلك اعتباراً من الساعة الـ12 منتصف ليل غد الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۸/۲۰، وحتى الساعة الـ6 مساء بعد غد السبت الموافق ۲۰۲۱/۸/٢١.

وأرجع رئيس جهاز 15 مايو، سبب قطع المياه نظراً لقيام الجهاز بأعمال المرحلة الأولى للصيانة لرافع المشروع الأمريكي، مهيبا بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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