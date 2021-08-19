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أعضاء «المجموعة البرلمانية» بشمال سيناء يطالبون بمنح طلاب «الثانوية» 2% على المجموع

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أعضاء «المجموعة البرلمانية» بشمال سيناء يطالبون بمنح طلاب «الثانوية» 2% على المجموع أعضاء «المجموعة البرلمانية» بشمال سيناء يطالبون بمنح طلاب «الثانوية» 2% على المجموع

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تقدم أعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي الشيوخ والنواب بشمال سيناء، الخميس، بطلب إلى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لمنح طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية نسبة 2% على المجموع.

وأكد أعضاء المجموعة البرلمانية في تصريحات صحفية، أن «طلبهم هذا نظرا للظروف التي تمر بها الحافظة وصعوبة متابعة العملية التعليمية بالمحافظة ولصعوبة المواصلات نظرًا للتنسيقات الخاصة بالوقود».

بدورة، أكد المحافظ على إعداد خطاب إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار للمطالبة بمنح طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية نسبة 2% على المجموع.

المصرى اليوم

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