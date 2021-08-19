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جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة لإزالة مخالفات تغيير النشاط بمنطقة أبناء الجيزة

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جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة لإزالة مخالفات تغيير النشاط بمنطقة أبناء الجيزة جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة لإزالة مخالفات تغيير النشاط بمنطقة أبناء الجيزة

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أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، الخميس، شن حملة جديدة لإزالة المخالفات الخاصة بتغيير النشاط بمنطقة أبناء الجيزة، بجانب إعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف وغلق النشاط المخالف تماماً.

وقال «مصطفى» في تصريحات صحفية، الخميس، إن الحملة تم تنفيذها تحت إشراف المهندس محمد عبدالله، نائب رئيس الجهاز للتنمية وبمشاركة إدارات التنمية والأحياء والأمن بالجهاز، وذلك استكمالاً لما بدأه جهاز المدينة الفترة الماضية من إزالة لجميع المخالفات والظواهر العشوائية.

وأكد أنه لن يتم السماح بتنفيذ أي مخالفات خاصة التعدي على أملاك الدولة والطرق العامة ومخالفات تغيير النشاط، مضيفاً أنه سيتم التعامل مع جميع المخالفات بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكثيف الحملات ليل نهار للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.​

المصرى اليوم

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