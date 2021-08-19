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«الداخلية»: ضبط متهم بالدقهلية وبحوزته مخدرات وأسلحة وبقصد الإتجار

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«الداخلية»: ضبط متهم بالدقهلية وبحوزته مخدرات وأسلحة وبقصد الإتجار «الداخلية»: ضبط متهم بالدقهلية وبحوزته مخدرات وأسلحة وبقصد الإتجار

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أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدارت والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص ،له معلومات جنائية) بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر دون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته بندقية آلية و3بنادق خرطوش و2فرد خرطوش و2 من الطلقات مختلفة الأعيرة و12طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و2هاتف محمول وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

المصرى اليوم

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