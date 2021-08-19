أخبار عاجلة

كريم قاسم ينتهي من تصوير مسلسل «جانب مظلم» -
منى الشاذلي وعمرو سعد وعبدالرحيم كمال ضيوف «ياما في الجراب يا حاوي» (صور) -
بمشاركة 140 طالب.. افتتاح المهرجان الكشفي التاسع عشر لجوالي جامعة بنها (صور) -
«الجمال» للمحامين الجدد: المحاماة تضيف للمحامي العلم وهي عصب الدولة -
«المحامين»: فتح باب الاشتراك في الملتقى العربي الأول للغة والمحاماة -
بسبب نجم الزمالك.. نقابة الإعلامين تحيل حلقة «مي حلمي» لهيئة الرصد -
ضبط 34 توك توك مخالف في حملات مرورية بالزقازيق -
رسميًا.. تشكيل برشلونة في مواجهة خيتافي -
أكبر مستشفى خيري عائم بالعالم.. قناة السويس تعفي «جلوبال ميرسي» من رسوم العبور -
حضر فرح ورقص بعد النتيجة.. والد «الطالب المنتحر بالخانكة»: ابني ليس شهيدًا للثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

امرأة سعودية تدمر محلًا بسيارتها أثناء تعلمها القيادة ()

Print
امرأة سعودية تدمر محلًا بسيارتها أثناء تعلمها القيادة (فيديو) امرأة سعودية تدمر محلًا بسيارتها أثناء تعلمها القيادة ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مقطعا مصورا يظهر اقتحام سيارة لأحد المحلات وتحطيم واجهته الزجاجية وإحداث أضرار فيه.

وظهرت في الفيديو سيارة تستعد للتوقف أمام أحد المحال إلا أنها اندفعت بشكل مفاجئ نحو المحل المقابل فحطمت واجهته الزجاجية.

​وأظهرت زاوية أخرى لكاميرا المراقبة اقتحام السيارة للمحل، ودهسها أحد الأشخاص بداخله وإحداثها أضرارا فادحة بمحتوياته.

ويظهر المقطع المتداول نزول أحد الأشخاص من المقعد المجاور لمقعد السائق دون أن ينزل الجالس على مقعد القيادة الذي أكد عدد من متداولي المقطع أنه امرأة كانت تتدرب على القيادة لكنها لم تتمكن من إيقاف السيارة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
علي جمعة يوجه رسالة قوية لمن يتلقى الإكرامية أو الرشوة (فيديو)

علي جمعة يوجه رسالة قوية لمن يتلقى الإكرامية أو الرشوة (فيديو)

بالفيديو.. انفجار قوي بالعاصمة الأفغانية كابول

بالفيديو.. انفجار قوي بالعاصمة الأفغانية كابول

صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030

صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030

المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو)

المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو)