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ضبط أسلحة نارية وكميات من الحشيش والهيروين بحوزة 8 أشخاص في المنوفية

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ضبط أسلحة نارية وكميات من الحشيش والهيروين بحوزة 8 أشخاص في المنوفية ضبط أسلحة نارية وكميات من الحشيش والهيروين بحوزة 8 أشخاص في المنوفية

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ضبطت أجهزة الأمن، الخميس، أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة بحوزة 8 أشخاص بالمنوفية، بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام 8 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير الـمُرخصة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وعثرت القوات بحوزتهم على بندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات، وكميات من مخدري الحشيش والهيروين، وسلاحين أبيض «مطواة- سنجة»، و7 هواتف محمولة، و3 دراجات نارية، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والدراجات النارية لتسهيل انتقالاتهم.

المصرى اليوم

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