صحة الشرقية تناقش خطة عمل الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، لمناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وذلك صباح اليوم الخميس، بقاعة الإجتماعات بديوان عام مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة الخطط اليومية والقادمة للفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر بلقاح كورونا، بالجرعة الأولي، والجرعة الثانية، وتطعيم المسافرين للخارج، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بالجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة بالمحافظة، وعمل الفرق الطبية المتحركة بمختلف المنشآت الحكومية والعيادات المتنقلة بالميادين، وكذلك بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، والتأكيد على تطعيم المواطنين بعد التسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، فضلا عن التأكد من توافر الأجهزة اللازمة أثناء العمل، بالإضافة إلى عمل الفرق المتحركة من خلال السيارات والعيادات المتنقلة، وتمركزها أمام مكاتب البريد والبنوك وغيرها.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.