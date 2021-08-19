وزيرة الثقافة تعلن المرحلة الثانية من خطة المشاركة في مبادرة حياة كريمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة خطة المرحلة الثانية لمشاركة وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتتضمن 1174 نشاطا في 106 قرية ب 7 محافظات وتستمر حتى فبراير 2022.

قالت عبدالدايم إن التنمية الشاملة التي تهدف لها المبادرة الرئاسية حياة كريمة يواكبها تطوير للوعى الجمعى من خلال انشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة، واضافت ان المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلى أنحاء الوطن كافة.

وتابعت أن خطة المرحلة الثانية والتى انطلقت اعتبارا من أغسطس 2021 وتمتد حتى فبراير 2022 تتضمن تقديم الأنشطة التنويرية والإبداعية في 7 محافظات هي «أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة» بواقع 106 قرية ومراكزهم حيث يتم تقديم 1174 فعالية متنوعة.

وأوضحت أنه في أسيوط وقع الاختيار على 18 قرية بمركز ساحل سليم هي «الشامية، الخوالد، نزلة الملك، نزلة بخوم، العونة، الغريب، المطمر، اللوقا، العفادرة، نزلة الشيخ شحاته، بويط، التناغة، النزلة المستجدة، تاسا، دير تاسا والرويجات وفي قنا وقع الاختيار على 5 قري وتوابعهم بمركز الوقف هي» القلمينة، جزيرة الحمودي، المراشدة والجملة، وفي الفيوم وقع الاختيار على 25 قرية وتوابعهم بمركز إطسا هي«إطسا، دفنو، الجعافرة، قلهانة، منشاة ربيع، منشأة علوي، منشأة رحمي، منشأة حلفا، بحر أبومير، الغابة، عتامنة، المزرعة، تطوان، السعدة، كفور حشمت، قلمشاة، الحجر، منشاة محمد فهمي، الغرق البحري، الغرق القبلي، منشاة عبدالمجيد دنيال، وتابعت أن محافظة الإسماعيلية وقع الاختيار فيها على 6 قري وتوابعهم بمركز القنطرة شرق هي»الابطال، التقدم، جلبانة، السلام وميت أبوالكوم الجديدة أما في محافظة كفر الشيخ وقع الاختيار على 16 قرية وتوابعهم بمركز مطبوس هي«الجزيرة الخضراء، برج ميغزل، الوقف البحري، البصراط، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، عزبة الخليج القبلي، برنبال، مطوبس، ابيانة، بنى بكار، منية المرشد، القني، القومسيون شرق، القومسيون غرب وعزبة عمرو، وفي محافظة الشرقية وقع الاختيار على 28 قرية وتوابعهم بمركز الحسنية هي»السماكية غرب، مالكيين البحرية، مالكيين الغرب، منشية أبوعمار، الحجازية، الملكية القبلية، قهبونة، جزيرة سعودي، منشية مصطفى خليل، الحماديين، المناجاة الكبرى، المناجاة الصغرى، قصاصين شرق، سماكين شرق، شهداء بحر البقر والصالحية، وفي البحيرة وقع الاختيار على 8 قرى وتوابعهم وهي «قومبانية أبوقير، عزب دفشو، الأمراء، كوم أشو، الحاجر، كوم البركة، سيدى غازي وزهرة منشأة بولين .

وأوضحت عبدالدايم أن الفعاليات تخاطب جميع فئات المجتمع تتضمن حفلات فنية وموسيقية لفرق دار الأوبرا المصرية إضافة إلى عروض الأطفال والتنورة التراثية والفنون الشعبية إلى جانب الورش الفنية والادبية لاكتشاف المواهب إلى جانب ورش الحرف اليدوية التي تستهدف اطفال وفتيات القرى من اجل تدريبهم على الحرف اليدوية والتراثية بكل محافظة بما يساهم في الحفاظ علها وخلق اجيال من الفنين المهرة وتنظيم مجموعة من الندوات الفكرية التي تناقش القضايا المجتمعية الهامة بمشاركة عدد ضخم من الادباء والمفكرين.

وأشارت إلى أن الخطة تتضمن مشاركة عروض مسرح المواجهة والتجوال وتشمل 4 عروض مسرحية هي محطة مصر، ولاد البلد، أمرتكليف، رحلة سعيد من انتاج البت الفني للمسرح والتى تقدم عروضها حتى يناير 2022 حيث تقدم 145 ليلة عرض في 145 قرية بـ 15 محافظة هي «البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، بنى سويف، الفيوم، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، الغربية، الشرقية، المنوفية، أسوان، الاقصر وقنا.

يذكر أن خطة وزارة الثقافة للمشاركة في المبادرة تشمل عدة مراحل انطلق اولها في مايو الماضي بـ 74 نشاطا في 21 قرية تتبع 6 محافظات بدأ أولها بعروض مسرح المواجهة والتجوال حيث تم تقديم 8 عروض مسرحية مجانية أقيمت بالساحات المفتوحة بمشاركة كبار الفنانين في 15 قرية تتبع 3 محافظات بواقع 4 قرى بقنا و7 قرى بالأقصر و4 قرى بالمنيا ووصل عدد المشاهدين إلى أكثر من 24 ألف مشاهد، وانضم أيضا مشروع المسارح المتنقلة إلى المبادرة وتم من خلالها تنفيذ 66 نشاطا ثقافيا ما بين ورش أدبية وفنية وعروض مسرحية ومعارض تشكيلية وندوات تثقيفية في 3 محافظات هي «البحيرة، أسيوط وأسوان» حيث وصلت الفعاليات إلى 6 قرى بواقع 4 قرى بمحافظة البحيرة، وقرية بأسيوط وأخرى بأسوان وبلغ عدد المستفيدين بهذه القرى نحو 6000 مستفيد، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية على الحرف التراثية وتقديم الفعاليات الثقافية والفكرية المتنوعة بالقرى المختارة، بالإضافة إلى تزويد مكتبات المدارس ومراكز الشباب المتواجدة في القرى المستهدفة بالاصدارت المختلفة والمتنوعة لوزارة الثقافة ذات الموضوعات التي تعمل على التنوير ومجابهة التعصب وذلك بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني، ونوهت أن من مستهدفات المشاركة تنفيذ مشروع «كشك الكتاب» والذي يهدف إلى توفير مطبوعات وزارة الثقافة وإصدارات دور النشر الخاصة بعد اختيارها من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصرين لأبناء القرى بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التي يتم الاتفاق معها لتحديد أماكن وعدد الأكشاك في كل قرية وفقا للكثافة السكانية وذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية، الدفاع، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، النقل والتنمية المحلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني