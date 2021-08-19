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وافقت الحكومة المحلية للعاصمة الإيطالية روما «كابيتالى» على اعتماد المسار الايطالي المصري المقدس الذي تم تدشينه من خلال التوأمة بين مسار سان نيقولا ومؤسسة «Cise Egitto» بهدف الترويج لمشروع مسار العائلة المقدسة في إيطاليا وأوربا وبقية دول العالم المختلفة.

وأكد عيسي إسكندر رئيس المسار المصري الايطالي المقدس ورئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا في تصريحات صحفية، الخميس، على أهمية تلك الخطوة من جانب الحكومة المحلية للعاصمة الايطالية روما بإعتماد المسار المقدس المصري الايطالي والذي يأتي تتويجا للجهود والاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية مع قيادات دينية وتنفيذية في الفاتيكان للترويج لمشروع العائلة المقدسة وعرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في تنمية نقاط المشروع في المحافظات المصرية.

وقال إسكندر «إن إعتماد المسار رسميا من جانب الحكومة المحلية للعاصمة الايطالية روما خطوة من شأنها دعم الجهود التي يقوم بها المسار المقدس المصري الايطالي للترويج لمشروع مسار العائلة المقدسة والتأكيد على جاهزيته لإستقبال السياح المهتمين بالسياحة الدينية من جميع دول العالم «، مشيرًا إلى أن»هذا التطور الهام جاء بعد ايام من التوقيع على برتوكول تعاون بين المسار المقدس المصري الايطالي ومسار دي لوكا الذي يعد من أهم المسارات الروحية والدينية التابعة للفاتيكان«.

ولفت إلى تصريحات الاب جوناثان دي ماركو مدير القطاع العام للسياحة في الفاتيكان التي أكد فيها ان مسار رحلة العائلة المقدسة في نصر تم وضعه على خريطة المسارات السياحية الدينية في ايطاليا وأوروبا.

وقال رئيس المسار المقدس المصري الايطالي «إنه التقي امس مع الاسقف العام الانبا برنابا السرياني ممثل الكنيسة المصرية في روما«، مشيرًا إلى أنه»قدم خلال اللقاء عرضا لمشروع المسار المقدس الايطالي المصرى الاوربي والدور الذي يقوم للترويج لمشروع رحلة العائلة المقدسة لمصر«.

وأشار إلى أنه «تم عرض المشروع على قداسة البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حيث بارك قداسته المشروع وذلك خلال استقباله لوفد المسار المقدس في شهر فبراير الماضي».

من جانبها، قالت مونيا فرانشيسكيني الرئيس التنفيذي لمسار القديس نيقولا «إنها قامت بعرض على الحكومة للعاصمة الايطالية روما كافة الوثائق التي تبرز الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في تطوير مشروع مسار العائلة المقدسة، مشيره إلى أن موافقة الحكومة المحلية للعاصمة روما على مشروع التوأمة بين مسار القديس نيقولا مع المسار المقدس المصري الايطالي سيفتح الباب أمام ترشيح مصر للحصول على صفة مراقب في برنامج المسارات الثقافية الأوروبية لمجلس أوروبا.

وأكدت مونيا فرانشيسكيني على أهمية تلك الخطوة في دعم جهود الترويج لمسار العائلة المقدسة وربطة بالمسارات الدينية والروحية التي تقع تحت المظلة الروحية للفاتيكان.