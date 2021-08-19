محافظ القليوبية يشهد إطلاق 34 أتوبيس مكيف لنقل الركاب بالمدن والأحياء (صور)

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شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ،الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس على يوسف أبوعقيل السكرتير العام، بدء تشغيل 34 أتوبيس (ميدي باص- ميني باص) مكيفة لنقل الركاب بمدن وأحياء المحافظة، وذلك بناء على توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين المحافظة وجهاز النقل البري الداخلي والخارجي.

جاء بدء التشغيل، بحضور المساعد عادل صبرة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والمهندس عماد عبدالمتعال نائب الرئيس التنفيذى لجهاز النقل البري الداخلي والدولي، واللواء أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، ومحمد عبدالحليم مدير مشروع المواقف، ومديري شركتي القدس والفاطمية للنقل الجماعي.

وقال بيان صحفي، إن خطوط سير الأتوبيسات الجديدة، «بنها الدائري العبور» ( بنها- طوخ- قليوب- الدائري- الخصوص- العبور)، بعدد 6 أوتوبيسات وتبلغ سعر التذكرة 7 جنيهات، و«بنها شبين القناطر» (بنها- طوخ- مشتهر- المنزلة- الدير- شبين القناطر)، بعدد 4 اتوبيسات وتبلغ سعر التذكرة 4 جنيهات، وبنها الخانكة (بنها- طوخ- مشتهر-المنزلة- الدير- كفر الحصة- شبين القناطر- كفر الشوبك- مساكن أبوزعبل- عزبة السجن- أبوزعبل- الخانكة) بعدد 6 اتوبيسات وتبلغ سعر التذكرة 7.25 جنيهات، وشبين القناطر مسطرد ( شبين القناطر- كفر حمزة- المنايل- سرياقوس- مسطرد) بعدد 2 اتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 4 جنيهات، وشبين القناطر الزراعة ( شبين القناطر- طحا- نوى-رمادة- قليوب- الزراعة) بعدد 2 اتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات، والخانكة جامعة الأزهر (الخانكة- جامعة الازهر بالخانكة) عدد 2 اتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 2 جنيه، والخانكة العبور (الخانكة- طريق السلام- مساكن النهضة- العبور) بعدد 2 اتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 4 جنيهات المؤسسة الدائري العبور ( المؤسسة- الدائري- الخصوص- العبور) بعدد 4 اتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 4 جنيهات، والمظلات القناطر الخيرية ( المظلات- القناطر الخيرية) بعدد 2 اتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 3 جنيهات، وقليوب البلد المظلات ( قليوب البلد- المظلات) بعدد 2 اتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 2 جنيه، وقها- سندبيس ( قها- سندبيس) بعدد 2 اتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 2 جنيه.

وقال المحافظ، إنه جاري العمل على توفير 24 اتوبيس اخرين لخطوط أخرى داخل مدن وقري المحافظة خلال الايام القليلة المقبلة، وهي خطوط بنها- القناطر الخيرية، بنها – الرملة- طحلة، بنها- كفر مويس، بنها- العمار، بنها- مرصفا، بنها- شبلنجة، بنها- المؤسسة، كفر شكر احمد عرابي، بنها- كفر شكر- المنشية، بنها- الصفين، كفر شكر- المفتي، كفر منصور- كفر على، جمجرة- الشقر-برقطا.

وكان المحافظ قام على مدار الشهور الماضية بالتنسيق مع شركة جولدن باص للنقل البري لاطلاق باصات إلى العاصمة الادارية الجديدة حيث تم توفير 24 اتوبيسات بحمولة 33 راكب موديل 2021 مجهزة سياحيا على اعلي مستوى (تكييف- شاشات عرض- wifi- اجهزة تتبع GPS- شاشة امامية وجانبية بكل اتوبيس بالاضافة إلى توفر كاميرات مراقبه وماكينات الصراف الالي بسعر تذكرة 35 جنيه وهم كالاتي: بنها/العاصمة الادارية:(بنها- موقف بنها العمومى- طريق اسكندرية الزراعى- الطريق الدائري- طريق الاسماعيلية الصحراوى- الدائري الاقليميى- العاصمة الادارية الجديدة)، طوخ/العاصمة الادارية: (طوخ- موقف هيئة النقل العام القديم- شارع مجلس المدينة- طريق اسكندرية الزراعى- الدائري- طريق اسماعيلية الصحراوى- الدائري الاقليمي- العاصمة الادارية الجديدة القناطر الخيرية/العاصمة الادارية: (القناطر الخيرية- موقف القناطر- طريق القناطر- كوبري الحادثة- طريق ابو الغيط- طريق الاسماعيلية الصحراوى- الدائري الاقليمى- العاصمة الادارية الجديدة)، (القناطر الخيرية/موقف القناطر/قليوب/طريق القناطر الدائري/طريق الاسماعيلية الصحراوى/الدائري الاقليمي/العاصمة الادارية الجديدة)، حيث قام الجهاز باسناد خطوط خدمة نقل عام للركاب لربط العاصمة الادارية الجديدة بالقاهرة الكبري نظرا لاهمية المشروع السياسية والاقتصادية للدولة تبنى الجهاز تنفيذ محطا بيئية ترقي لتلك الخدمة بما يتناسب مع المشروع لتقديم خدمات مناسبة ومتطورة.

وأكدد المحافظ على انه قريبا سيتم عمل خطوط أخرى تكون البداية من بنها وطوخ والقناطر الخيرية إلى محافظات الاسكندرية وبورسعيد والساحل الشمالي والعين السخنه وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ ومرسي مطروح.

محافظ القليوبية يشهد إطلاق 34 أتوبيس مكيفة لنقل الركاب بالمدن والأحياء

محافظ القليوبية يشهد إطلاق 34 أتوبيس مكيفة لنقل الركاب بالمدن والأحياء

محافظ القليوبية يشهد إطلاق 34 أتوبيس مكيفة لنقل الركاب بالمدن والأحياء

محافظ القليوبية يشهد إطلاق 34 أتوبيس مكيفة لنقل الركاب بالمدن والأحياء

محافظ القليوبية يشهد إطلاق 34 أتوبيس مكيفة لنقل الركاب بالمدن والأحياء

محافظ القليوبية يشهد إطلاق 34 أتوبيس مكيفة لنقل الركاب بالمدن والأحياء