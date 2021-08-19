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قطاع الحماية المجتمعية يوجه قافلة طبية لسجن النساء بالقناطر

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قطاع الحماية المجتمعية يوجه قافلة طبية لسجن النساء بالقناطر قطاع الحماية المجتمعية يوجه قافلة طبية لسجن النساء بالقناطر

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إستمراراً لتقديم الرعاية الطبية لنزلاء السجون، وتفعيلاً لإجراءات الطب الوقائى، قام قطاع الحماية المجتمعية بتوجيه قافلة طبية لسجن النساء بالقناطر
قالت الداخلية في بيان لها اليوم الخميس: «في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.. فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بتوجيه قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (سجن النساء بالقناطر) لتقديم الرعاية الطبية للنزيلات، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد منهن، وصرف الأدوية اللازمة لهن»
وأضافت: «وتوالى وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء».

المصرى اليوم

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