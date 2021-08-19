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مستشفيات بريطانيا تسجل أعلى مستوى لحالات كورونا منذ 5 أشهر

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مستشفيات بريطانيا تسجل أعلى مستوى لحالات كورونا منذ 5 أشهر مستشفيات بريطانيا تسجل أعلى مستوى لحالات كورونا منذ 5 أشهر

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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تتطلب العلاج في المستشفيات في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ مارس الماضي، مع زيادة حالات الإصابة بعد رفع العديد من القيود عن التجمعات.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا القول، الأربعاء، إن هناك أكثر من 6300 شخص حالياً في المستشفيات مصابون بكورونا.

وسمح نجاح برنامج التطعيم في البلاد للحكومة برفع القيود الخاصة بالتباعد مع تحول التركيز إلى إنعاش الاقتصاد.

وتلقى نحو 90% من السكان البالغين جرعة لقاح واحدة على الأقل حتى الآن، فيما تلقى نحو 78% التطعيم بشكل كامل بالحصول على جرعتين.

المصرى اليوم

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