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محافظ المنيا يعلن تنفيذ 49% من إجمالي 219 مشروعًا ضمن «حياة كريمة»

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محافظ المنيا يعلن تنفيذ 49% من إجمالي 219 مشروعًا ضمن «حياة كريمة» محافظ المنيا يعلن تنفيذ 49% من إجمالي 219 مشروعًا ضمن «حياة كريمة»

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه جاري تنفيذ 180 مشروعًا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بنسبه 49 % من اجمالي 219 مشروعا، بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ 26 مشروع من اجمالي 32 مشروع بمجمعات الخدمات، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، لتطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة بالمحافظة، في ظل الاهتمام بقري الريف المصري.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ أسبوعيا، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وبحضور، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، والتي تشمل قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي – الشباب والرياضة – ومجمعات الخدمات) مشيراً إلى انه يتم متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

أشاد المحافظ، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في المشروع القومي «حياة كريمة» وحرصهم الشديد على المشاركة الفعالة بحضور الاجتماعات الدورية والتي يتم عرض ومناقشة نسب ومعدلات التنفيذ، والمساهمة في إيجاد حلول سريعة وتذليل العقبات، مؤكداً على التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

المصرى اليوم

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