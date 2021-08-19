محافظ المنيا يعلن تنفيذ 49% من إجمالي 219 مشروعًا ضمن «حياة كريمة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه جاري تنفيذ 180 مشروعًا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بنسبه 49 % من اجمالي 219 مشروعا، بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ 26 مشروع من اجمالي 32 مشروع بمجمعات الخدمات، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة بالمحافظة، في ظل الاهتمام بقري الريف المصري.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ أسبوعيا، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وبحضور، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.
ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، والتي تشمل قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي – الشباب والرياضة – ومجمعات الخدمات) مشيراً إلى انه يتم متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.
أشاد المحافظ، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في المشروع القومي «حياة كريمة» وحرصهم الشديد على المشاركة الفعالة بحضور الاجتماعات الدورية والتي يتم عرض ومناقشة نسب ومعدلات التنفيذ، والمساهمة في إيجاد حلول سريعة وتذليل العقبات، مؤكداً على التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.