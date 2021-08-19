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مدرب باريس سان جيرمان يستبعد ميسى من مواجهة بريست بالدوري الفرنسي

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مدرب باريس سان جيرمان يستبعد ميسى من مواجهة بريست بالدوري الفرنسي مدرب باريس سان جيرمان يستبعد ميسى من مواجهة بريست بالدوري الفرنسي

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استقر مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، على تأجيل الظهور الأول لمواطنه، ليونيل ميسي، مع الفريق، بعد انضمامه قادما من برشلونه هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة «أوليه» أن بوكيتينو لا يريد التسرع في عودة ميسي، بل أن أولويته أن يكون اللاعب في حالة بدنية جيدة، بعد شهر من الإجازة، وأن يتعرف على زملائه الجدد بشكل أفضل قبل مشاركته في المباريات.

وأشارت إلى أن ميسي، غاب عن مران الفريق الباريسي أمس الأربعاء، لإراحته وتخفيف الحمل البدني بعد مشاركته في التدريبات الجماعية يومين على التوالي.

وأكدت الصحيفة، أن ظهور ميسي مع باريس سان جيرمان في مباراة بريست المقررة الجمعة المقبل، لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي، يبدو مستبعدا، ومن المحتمل أن يسجل حضوره الأول في مباراة ريمس المقرر لها يوم 29 أغسطس الجاري.

وكان ميسي، تابع من المدرجات، السبت الماضي، مباراة سان جيرمان أمام ستراسبورغ (4-2)، لحساب الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك لعدم جاهزية «البرغوث» بدنيا، بعد حصوله على راحة «استثنائية» إثر خوضه مع منتخب بلاده نهائي بطولة كوبا أمريكا في الشهر الماضي، وانشغاله بملف تجديد عقده مع برشلونة ثم إمضاء العقد مع الفريق الباريسي في الأسبوع الماضي.

المصرى اليوم

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