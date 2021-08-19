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10 فوائد مباشرة يستفيد منها "السعوديون والمقيمون" من الجواز الصحي بين المملكة وأياتا

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10 فوائد مباشرة يستفيد منها "السعوديون والمقيمون" من الجواز الصحي بين المملكة وأياتا 10 فوائد مباشرة يستفيد منها "السعوديون والمقيمون" من الجواز الصحي بين المملكة وأياتا
بمشاركة العديد من الجهات

10 فوائد مباشرة يستفيد منها

تم إعلان ربط جواز السفر الصحي في تطبيق "توكلنا" بالمملكة، مع اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" لتسهيل إجراءات السفر للمواطنين والمغادرين والقادمين إلى .. فما الفوائد التي تعود على المواطن والزائر والمقيم من الجواز الصحي:

1- ستكون المملكة أول دولة تطبق هذا الارتباط، ويكون لها أولوية سفر المواطنين للدول التي تطبق النظام في المستقبل.

2- الشهادات الصحية والمعلومات الصحية والمقصود بها الفحص "بي سي آر" ستظهر لكل دول العالم.

3- أما شهادات التطعيم فستظهر آليًّا لكل الدول أيضًا؛ مما يسهل كثيرًا إجراءات السفر.

4- المختبرات التي تقوم بالتحليل أو بالتطعيم ستكون معتمدة رسميًّا؛ مما يقلل كثيرًا من احتمالية التزوير للقادمين إلى المملكة والعكس.

5- سيتم العمل ابتداء من 30 سبتمبر 2021.

6- سيمكن للمسافر الاختيار بين نظامي وثيقة السفر الإلكترونية من "أياتا" وتطبيق "توكلنا"؛ للتعامل مع إجراءات السفر والحجز.

7- سيصبح "توكلنا" الوسيلة المعتمدة للحصول على تصاريح مسبقة لدخول المملكة؛ حيث ستعمل الوثيقة على تبسيط وتعزيز الامتثال للمتطلبات الصحية للمسافرين الذين يدخلون المملكة والمساهمة في إعادة التشغيل الآمن لصناعة السفر والسياحة.

8- تحسين تجربة العميل سواء المسافر داخل المطارات أو في دعم الخدمات اللوجستية التي تشمل الربط مع وسائل المواصلات والنقل الأخرى، وتسهيل الإجراءات للوصول من وإلى الطائرة وتغطية رحلة متكاملة ومرنة للعميل.

9- إمكانية الحصول على كل المعلومات ومتطلبات السفر بدقة والتي تفرضها جميع الوجهات بغض النظر عن وجهة الانطلاق، وسيشمل أيضًا دليلًا عن مراكز فحوصات كورونا ومراكز التطعيم المعتمدة؛ مما يجعل الأمر أكثر سهولة للعثور على هذه المراكز من مكان مغادرة المسافرين والذي يستوفي معايير الفحوصات ومتطلبات التطعيم لوجهتهم.

10- ينضم حامل هذا الجواز إلى السجل العالمي للمعلومات لأياتا ويُسمح بتدفق المعلومات الضرورية بين المسافرين ومختلف الأطراف المعنية؛ بما يجعل من تجربة المسافرين أكثر سلاسة ومرونة.

الجدير بالذكر أن المملكة قد أطلقت في بداية عام 2021 الجواز الصحي عبر تطبيق "توكلنا" الذي يؤكد أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح كورونا.

وتشارك في عملية الربط، وزارة الصحة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وهيئة الطيران المدني، وغيرها من الشركاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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