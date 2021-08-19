أخبار عاجلة

الحكومة تعلن توفر 4 وظائف قيادية شاغرة -
وسط إجراءات احترازية.. مدارس الرياض تستقبل طالباتها للعام الجديد -
عدم توفر لقاح "فايزر" في مستشفى قيا العام يُربك أولياء الأمور -
14 ألف طالب وطالبة ينضمون لجامعة الطائف في العام الدراسي الجديد -
"عناية" تنظّم دورة إسعافات أولية لحماية الأسرة من الإصابات والحوادث المفاجئة -
الحياة الفطرية: "السمان" من الطيور المسموح بصيدها هذه الأيام -
عودة حضورية لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير -
العراق يسجّل 6083 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا -
أبوظبي تفرض جرعة ثالثة على المطعمين بلقاح "سينوفارم" الصيني -
"طالبان" تكمل تشكيلة مجلس الوزراء خلال أسبوعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سكر" تختتم ماراثون مهرجان ولي العهد للهجن.. بأفضل توقيت

Print

أسدل الستار، اليوم الخميس، على منافسات المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والتي انطلقت منذ الثامن من أغسطس الجاري على ميدان الطائف، حيث شهدت المرحلة التمهيدية إقامة 320 شوطاً، وبمشاركة 7873 مطية من جميع الفئات العمرية للهجن، يمثلون ، البحرين، الأردن، قطر، الإمارات، الكويت، وعمان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تنطلق في الثاني من سبتمبر المقبل، المرحلة النهائية بـ 204 أشواط، على أن يحدد المشاركون لاحقاً.

وشهد اليوم الأخير من المرحلة التمهيدية، إقامة سباق الماراثون بمشاركة 102 مطية من السعودية، الكويت، عمان، والإمارات مقسمة على 7 أشواط بمسافة 5 كلم، حيث سجّلت المطية "سكر" أفضل توقيت في 9.3 دقيقة، لمالكها سليمان سلامة الجهني، فيما جاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الـ7 أشواط تباعاً على النحو التالي: أولاً "تكرم" لنادر فرج الجهني، وثانياً "سكر" لسليمان سلامة الجهني، "صلفة" لخلف نايف الشمري، "صايل" لسليمان سلامة الجهني، "شاهين" لسفر سالم العتيبي، "جوري" لسفر سالم العتيبي، و"الفايز" لسليمان سلامة الجهني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030

صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030

تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول

تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول

كيف حققت الصادرات السعودية غير النفطية قفزة غير مسبوقة في تاريخها؟

كيف حققت الصادرات السعودية غير النفطية قفزة غير مسبوقة في تاريخها؟

مسار العلاقات السعودية الإيرانية

مسار العلاقات السعودية الإيرانية