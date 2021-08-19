"تعليم جازان" يعقد لقاءً تعريفياً بنظام مسارات الثانوية العامة

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"أبوهادي" يعتبر أنه يشكل نقطة تحول في مسيرة التعليم بالمملكة

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، أن مسيرة التعليم بالمملكة تشهد تطوراً مستمراً بما يتناسب مع متطلبات التنمية ويسهم في تحسين المخرجات.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بنظام مسارات الثانوية العامة والذي نظمته إدارة الإشراف التربوي، اليوم الخميس، بحضور القيادات التعليمية بالإدارة ومكاتب التعليم في مسرح الإدارة بمدينة جيزان.

وقال "أبوهادي" لدى تدشينه لنظام مسارات التعليم الثانوي: النظام يشكل نقطة تحول في مسيرة التعليم بالمملكة، ويفتح أمام الطلاب والطالبات آفاقاً أوسع وخيارات أكثر، ويقدم منتجات متنوعة.

وأضاف: النظام يستجيب لمطالب اقتصاد المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، ومهارات القرن الحادي والعشرين بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى الأثر الكبير للنظام على الطلاب والطالبات من خلال تأهيلهم لمرحلة ما بعد الثانوية ودعمهم لمواصلة تعليمهم وتهيئتهم لسوق العمل، مقدماً الشكر لفريق العمل بإدارة الإشراف ومتمنياً التوفيق للجميع.

وتضمن اللقاء عدداً من أوراق العمل التعريفية بنظام المسارات حيث قدم عبدالله زقيلي وعبير العمير ورقة للتعريف بنظام المسارات ومنتجاته، فيما شرحت وفاء عقيلي ومحمد صميلي خطة السنة المشتركة والمسارات ورحلة التعليم، واختتمت أوراق العمل بورقة عن أدوار مدير المدرسة الثانوية في نظام المسارات قدمها رمزي زعقان.