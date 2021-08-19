تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
الحكومة تعلن توفر 4 وظائف قيادية شاغرة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:27 مساءً
وسط إجراءات احترازية.. مدارس الرياض تستقبل طالباتها للعام الجديد
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
عدم توفر لقاح "فايزر" في مستشفى قيا العام يُربك أولياء الأمور
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
14 ألف طالب وطالبة ينضمون لجامعة الطائف في العام الدراسي الجديد
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
"عناية" تنظّم دورة إسعافات أولية لحماية الأسرة من الإصابات والحوادث المفاجئة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
الحياة الفطرية: "السمان" من الطيور المسموح بصيدها هذه الأيام
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
عودة حضورية لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
العراق يسجّل 6083 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
أبوظبي تفرض جرعة ثالثة على المطعمين بلقاح "سينوفارم" الصيني
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
"طالبان" تكمل تشكيلة مجلس الوزراء خلال أسبوعين
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إسرائيل تواصل فحص رفات الجندي الأردني
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 19 أغسطس 2021 12:05 مساءً
90
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى - تعليق موفد آرتي
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 29 أغسطس 2021 04:05 مساءً
ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 29 أغسطس 2021 04:05 مساءً
الدفاع الروسية: أكثر من 1,7 مليون شخص زاروا منتدى "الجيش-2021" بمشاركة 1400 شـركة
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 29 أغسطس 2021 03:51 مساءً
المشاهد الأولى .. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 29 أغسطس 2021 03:33 مساءً
السابق
وزير الدفاع الروسي يقود دبابة "تي-80"
التالى
«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم كابول
Tweets by @3yonNews