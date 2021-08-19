تشكيل الأهلى المتوقع أمام المصرى في الدوري الممتاز

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عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش تدريبات الفريق أمس شدد خلالها على ضرورة الفوز فى المباريات المتبقية للدورى لمصالحة الجماهير الحزينة على ضياع صدارة الدورى وطلب منهم التركيز الشديد واستغلال الفرص التى تتاح لهم لهز شباك المصرى .

ويختتم الأهلى تدريباتة اليوم على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا الجمعة فى الجوة 32 لبطولة الدورى الممتاز وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي فى حراسة المرمى وأمامة بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى وعمروالسولية ومجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا .

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية يوم الجمعة‏‏ المقبل في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».

وتعادل في ٩ مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.