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الأهلي في ربع نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة بعد الفوز على التضامن الكويتي

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الأهلي في ربع نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة بعد الفوز على التضامن الكويتي الأهلي في ربع نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة بعد الفوز على التضامن الكويتي

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تأهل فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» إلى الدور ربع النهائي في البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في الأردن.

وحقق فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» الفوز على التضامن الكويتي، بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة من منافسات البطولة ليصعد إلى الدور ربع النهائي.

وجاء الفوز الذي حققه رجال «تنس طاولة الأهلي» بمشاركة كل من سيد لاشين وعمر عصر ومحمد شومان، ليصعد الفريق إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

وكان فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في الجولة الأولى على البيشمركة العراقي بنتيجة 3-0، ثم فاز على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، في الجولة الثانية.

ويلعب رجال «تنس طاولة الأهلي» ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرق: التضامن الكويتي، والأرثوذكسي الأردني، والبيشمركة العراقي.

وتضم قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» المشاركة في البطولة كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

المصرى اليوم

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