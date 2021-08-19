«الداخلية» تواصل حملاتها على «المنافذ» لاحكام السيطرة ومنع التهريب

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الخميس: «إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية تهريب (أقمشة – عقاقير طبية- مستحضرات تجميل)» .

وأضافت: «تم ضبط قضية تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر و43 قضية أمن عام وضبط (1514) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ (218) حكم قضائى متنوع، وضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم»الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات«، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».