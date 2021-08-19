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ضبط 4 طن لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى

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ضبط 4 طن لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ضبط 4 طن لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وتمكنت من ضبط 1300 قضية متنوعة، أبرزها ضبط 4 أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

المصرى اليوم

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