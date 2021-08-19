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الحكومة تعلن توفر 4 وظائف قيادية شاغرة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:27 مساءً
وسط إجراءات احترازية.. مدارس الرياض تستقبل طالباتها للعام الجديد
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الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
عدم توفر لقاح "فايزر" في مستشفى قيا العام يُربك أولياء الأمور
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الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
14 ألف طالب وطالبة ينضمون لجامعة الطائف في العام الدراسي الجديد
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الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
"عناية" تنظّم دورة إسعافات أولية لحماية الأسرة من الإصابات والحوادث المفاجئة
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الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
الحياة الفطرية: "السمان" من الطيور المسموح بصيدها هذه الأيام
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
عودة حضورية لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير
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الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
العراق يسجّل 6083 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
أبوظبي تفرض جرعة ثالثة على المطعمين بلقاح "سينوفارم" الصيني
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
"طالبان" تكمل تشكيلة مجلس الوزراء خلال أسبوعين
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
هام ⛔️ النداء الأخير للراغبين فى التظلم على نتيجة الثانوية العامة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 19 أغسطس 2021 12:00 مساءً
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